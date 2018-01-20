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Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

20.01.2018 - 01:04

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Buna göre Fitch, piyasa beklentisine paralel olarak 'BB+' not ve 'durağan' görünümü teyit etti.

Fitch, 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan "BB+" seviyesine indirmişti.

Kredi notuna ilişkin değerlendirmede; dış finansman görünümüne olan hassasiyete bağlı stresin artışı, politik görünüm ve güvenlik koşullarında önemli bir bozulma negatif kredi notu aksiyonuna neden olabilecek faktörler olarak sıralandı.

Diğer taraftan, dışa bağımlılığı azaltacak ve yapısal eksiklikleri hedef alan reformlar ile makroekonomik verilerde iyileşmeyi destekleyen politik görünümde ve güvenlik durumunda iyileşme ise pozitif kredi notu aksiyonu sağlayacak etkenler olarak listelendi.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bugün yaptığı Türkiye değerlendirmesinde, "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. 

FITCH DAHA ÖNCEDEN NE KARAR ALMIŞTI?

Fitch 27 Ocak 2017'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+" ile yatırım yapılabilir seviyenin altında indirmişti. Türkiye böylece son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmiş oldu. 21 Temmuz 2017 tarihindeki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.


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