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ABD hükümeti resmen kapandı

20.01.2018 - 10:55

ABD`de federal hükümet, geçici bütçe tasarısının Senato`dan geçememesi nedeniyle Donald Trump’ın başkanlığının birinci yıl dönümünde resmi olarak kapandı.

ABD federal hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Donald Trump’ın başkanlığının birinci yıl dönümünde resmi olarak kapandı. Birçok federal kurumun hizmetlerini, 20 Ocak 2018 itibariyle geçici olarak askıya almasına yol açan bütçe krizi, milyonlarca kamu çalışanının ücret almadan çalışmasına ya da zorunlu izne çıkarılmasına neden olacak.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi Washington saatiyle 00.00'da doldu. Cumhuriyetçiler ile Demokratların dördüncü geçici bütçe tasarısını gece yarısından önce Kongre’den geçirememesi, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle geçici olarak “kepenk kapanmasına” yol açtı.

Söz konusu tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nden dün geçmesine karşın ABD Senatosu’nda gerekli 60 "evet" oyuna ulaşamadı.

ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ DACA PROGRAMI

Demokratların bütçe tasarısına şiddetle karşı çıkmasında, ülkeye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programa yönelik anlaşmazlık önemli rol oynadı.

Demokrat Kongre üyeleri, bütçe tasarısına destek vermek için hayatının büyük bölümünü ABD’de geçiren DACA göçmenleri için bir an önce çözüm getirilmesi şartını koştu.

Cumhuriyetçiler, bu talebi DACA programı için mart ayına kadar zaman olduğunu savunarak reddederken, Demokratları kaçak göçmenleri, Amerikan ordusu, kamu çalışanları ve Amerikan halkının üzerinde tutmakla itham etti.

Öte yandan, Demokrat senatörler, hem Kongre’yi hem Beyaz Saray’ı Cumhuriyetçilerin kontrol ettiğine vurgu yaparak, hükümetin kapanmasından partiler üstü önerileri desteklemeyen Cumhuriyetçilerin sorumlu olduğunu savunuyor.

Trump, geçen yıl sonlandırdığı program kapsamındaki göçmenler için yasal bir düzenleme çıkarılması için Kongre’ye 5 Mart’a kadar süre tanımıştı.

BEYAZ SARAY: "DEMOKRATLAR SİYASETİ ULUSAL GÜVENLİĞİMİZE TERCİH ETTİ"

Federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kısmen ve geçici olarak kapanmasının ardından Beyaz Saray'dan Basın Sözcüsü Sarah Sanders adına yazılı bir açıklama yapıldı.

Demokratların siyaseti ülke güvenliğine tercih ettiği iddia edilen açıklamada, hükümetin kapanmasından Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Sanders'ın "Demokratlar meşru vatandaşlarımızı pervasız talepleri için rehine olarak kullanırken, kaçak göçmenlerin statüsünü müzakere etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

HAFTA SONUNA DENK GELDİĞİ İÇİN ETKİSİ HEMEN HİSSEDİLMEYECEK

Hükümetin Kongre’nin bütçe tasarısı üzerinde anlaşamadığı için kısmen kapanmasının ilk günü hafta sonuna denk geldiği için etkisinin Pazartesi gününe kadar hissedilmeyeceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, krizin maliyetinin kamu kurumları ne kadar uzun süre kapalı kalırsa, o kadar uzun olacağı vurgulanıyor.

BİR ÖNCEKİ 24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplam 12 kez kapanmasına yol açtı.

Kongre'nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.


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