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Memurlara müjde... Yaz tatili bütçeyi zorlamayacak!

19.01.2018 - 14:47 | Son Güncelleme : 19.01.2018 - 15:52

2018’de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek bedeli olarak kişi başına 14-21 lira, konaklama bedeli olarak da 6-10.50 lira alınacak.

Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi. Maliye Bakanlığı'nın Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar düzenlendi.

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Buna göre, 2018’de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek bedeli olarak kişi başına 14-21 lira, konaklama bedeli olarak da 6-10.50 lira alınacak. Konut başına, konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlar için günlük en az 3 lira ellişer kuruş, klima bulunanlar için de günlük en az 5 lira ilave bedel tahsil edilecek.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 10.50 lira ödeme alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti, standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 189 lira olacak ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etme yetkisine sahip bulunacak. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 13 lira ödenecek.

Tebliğ, 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.

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Etiketler

  • Maliye Bakanlığı
  • bakımevi
  • sosyal tesis
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