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Fitch 4 Türk bankasını değerlendirdi

08.03.2018 - 10:15

Fitch Ratings, orta ölçekli 4 Türk bankasının kredi notunu teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank, ING Bank ve Denizbank için kredi notu değerlendirmesini açıkladı.

Fitch, Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank, ING Bank'ın ukredi notunu BBB- olarak teyit ederken ve Denizbank'ın notunu da BB+ olarak korudu. Sırasıyla üç bankanın görünümü durağan, Denizbank'ın görünüm ise pozitif olarak değerlendirildi.

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Öte yandan Fitch, QNB Finansbank'ın yaşayabilirlik notunu BB+ seviyesinden BB seviyesin indirdi. Fitch'e göre kararın nedeni Banka'nın çekirdek sermayesine emsallerine göre yaşanan azalma.

Diğer bankaların yaşabilirlik notları da teyit edildi.


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