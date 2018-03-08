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Kripto para işlemlerine sert önlemler geliyor

08.03.2018 - 10:05

Kripto paralar yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda düşmeye devam ederken dünyanın en önemli kripto para piyasalarından olan Japonya’da finansal düzenleyiciler bu hafta birçok kripto para birimi borsasına idari ceza verecek.

Reuters'ın Nikkei gazetesine dayandırdığı haberine göre Japonya’nın finansal düzenleyicisi bu hafta birçok kripto para birimi borsasına idari ceza verecek ve bazılarını işlerini askıya almak zorunda bırakmayı değerlendirecek.

Nikkei, Finansal Hizmetler Ajansı’nın borsalarda yerinde kontroller sırasında müşteri koruması ve kara para aklama önlemlerinin kusurlarını ortaya çıkardıktan sonra cezaları önerdiğini belirtti ancak hangi borsaların hedefleneceğini belirtmedi.

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Öte yandan kripto paraların düşüşü bugün de devam ediyor. Bitcoin yurtiçi piyasalarda şu sıralar günlük bazda yüzde 0,68 düşüşle 41.219 TL'den, Ethereum ise yüzde 2,85 düşüşle 3.068 TL'den işlem görüyor.
 


Etiketler

  • finansal düzenleyici
  • para birimi borsası
  • idari ceza
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