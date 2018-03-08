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İşte petrol fiyatlarında son durum

08.03.2018 - 11:10

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,39 dolara geriledi.

Dün 65,21 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,78 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,47 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,12 gerileyerek 64,39 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,22 dolardan alıcı buldu. 

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın üretimi kısma kararındaki kararlılığının fiyatlardaki düşüşü kısmen engellediğini kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil artarak 425,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. 

Öte yandan, EIA, Mart 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini sabit tutarak rakamın ortalama 62 dolar seviyesinde olmasının beklendiğini bildirdi. 

Brent petrolde teknik olarak 64,44 ile 64,61 dolar aralığının direnç, 64,10 ile 64,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • OPEC
  • Brent petrol
  • ham petrol stokları
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