‹ Önceki Haber Güneydoğu'dan 9 milyar dolarlık ihracat yapıldı Güneydoğu'dan 9 milyar dolarlık ihracat yapıldı Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

03.01.2020 - 15:36
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ekimde 176 milyar 433 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı. Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, ekimde bir önceki aya göre 2 milyar 902 milyon dolar, yükümlülükler ise 1 milyar 286 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı ise 176 milyar 433 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 1 milyar 616 milyon dolar geriledi.

##$HABER_1459454$##

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 31

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 676 milyon dolar, 309 milyon dolar ve 889 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 532 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 669 milyon dolar ve 1 milyar 149 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ekim 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2019 dönemine göre 236 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 197 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 751 milyon dolar, uzun vadeli krediler 65 milyon dolar arttı.

Ekim 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 105 milyar 227 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 558 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 11 milyar 669 milyon dolar gerçekleşerek Eylül 2019 dönemine göre 1 milyar 122 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.684 Değişim: -1,94% Hacim : 14.518 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 112.617 03.01.2020 Yüksek 115.571
Açılış: 115.143
5,9746 Değişim: 0,29%
Düşük 5,9511 04.01.2020 Yüksek 5,9792
Açılış: 5,9571
6,6703 Değişim: 0,19%
Düşük 6,6374 04.01.2020 Yüksek 6,6821
Açılış: 6,6578
297,54 Değişim: 1,68%
Düşük 292,56 03.01.2020 Yüksek 298,52
Açılış: 292,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.