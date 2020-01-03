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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

03.01.2020 - 15:41 | Son Güncelleme :
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 20,8 milyar lira artarak 2 trilyon 628,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Aralık ile biten haftada 20 milyar 807 milyon 7 bin lira artarak 2 trilyon 607 milyar 625 milyon 771 bin liradan, 2 trilyon 628 milyar 432 milyon 778 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,24 artışla 1 trilyon 249 milyar 677 milyon 529 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,19 yükselerek 1 trilyon 271 milyar 833 milyon 8 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 490 milyon dolar artarak 224 milyar dolar 112 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 643 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 287 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 356 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,28 artarak 445 milyar 627 milyon 598 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,51 yükselerek 375 milyar 845 milyon 283 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,83 artarak 151 milyar 406 milyon 205 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 562 milyon 243 bin lirası konut, 4 milyar 981 milyon 920 bin lirası taşıt ve 255 milyar 83 milyon 435 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 27 Aralık ile biten haftada 22 milyar 161 milyon 831 bin lira artarak 2 trilyon 564 milyar 868 milyon 622 bin liraya yükseldi.
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,32 artış gösterdi.


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