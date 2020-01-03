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Güneydoğu'dan 9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

03.01.2020 - 15:14 | Son Güncelleme :
Güneydoğu'dan 9 milyar dolarlık ihracat yapıldı | Sektör Haberleri

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Kileci, geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 192 ülkeye 8 milyar 919 milyon 203 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada bölgenin 2019 yılında yeni bir ihracat başarısına imza attığını belirtti.
Aralık ayında 736 milyon 471 bin dolar, 2019 yılında ise 8 milyar 919 milyon 203 bin dolarlık ihracat yaptıklarını bildiren Kileci, şunları kaydetti: "Aralık ayında bölgenin en çok ihracat gerçekleştiren kenti olan Gaziantep'ten 624 milyon 694 bin dolarlık ürün ihraç edildi. Bu rakam Gaziantep tarihinin en yüksek aralık ayı ihracatı. 2019 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 192 ülkeye ihracat gerçekleştirdik."

Kileci, 2020'de ihracatı daha da iyi noktalara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.


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