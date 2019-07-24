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Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

24.07.2019 - 15:08
Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre 5 puan azalarak 148,2 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı. Temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, temmuzda bir önceki aya göre 5 puan azalarak 148,2 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış, son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler bir önceki aya göre güçlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı.

Son üç aydaki istihdamda bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler ise güçlenerek devam etti.

Temmuzda, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre 4,4'er puan arterken, 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 16,3 puanlık azalış oldu.

 


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