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Avrupa Birliği'nden Euro Bölgesi bütçesi hazırlığı

24.07.2019 - 14:28
Avrupa Birliği'nden Euro Bölgesi bütçesi hazırlığı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu, kurulması planlanan Euro Bölgesi bütçesinin yönetim çerçevesini belirleyen düzenleme teklifinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi için kurulması öngörülen bütçenin yönetim çerçevesine ilişkin düzenleme teklif etti. AB Komisyonu, başlangıçta Fransa'nın ortaya attığı ve pek çok ülkenin destek verdiği Euro Bölgesi bütçe enstrümanı hakkında düzenleme teklifini açıkladı. Buna göre, kurulacak bütçe ile desteklenecek reform ve yatırımları Euro Bölgesi üyesi ülkeler belirleyecek. Bütçe yönetimi, söz konusu reform ve yatırım hedeflerine ilişkin üye ülkelere tavsiyelerde bulunacak.

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Euro Bölgesi üyesi ülkeler, kurulacak ortak bütçenin bazı özellikleri konusunda haziran ayında uzlaşı sağlamıştı. Euro Bölgesi bütçesinin üye ülkelerdeki yapısal reformları destekleyeceği ayrıca kamu yatırımlarını finanse edeceği açıklanmıştı. Bütçe ile üye ülkelerin ekonomik yakınlaşmasının ve rekabetçiliğinin destekleneceği, ekonomik ve parasal birliğin güçlendirileceği belirtilmişti. Öte yandan, bütçenin boyutu, nasıl kullanılacağı ve ne şekilde fonlanacağı hakkında müzakereler devam ediyor.

Euro Bölgesi bütçesinin AB'nin çok yıllı mali çerçevesi ile eş zamanlı olarak 2021 yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. 


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