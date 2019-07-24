Akbank konut kredisi faizlerini düşürdü | Konut Haberleri

Akbank ev almak isteyenlere ilişkin olarak konut kredisi faizini 5 yıldan 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.49'a kadar indirdi.

Akbank, konut kredisinde faiz oranını yüzde yüzde 1,49’a çekti. 5 yıldan 10 yıla kadarki vadelerde yüzde yüzde 1,49’luk özel faiz oranıyla Akbank, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek sahip olmaları için yeni bir imkan sunuyoruz. Bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 1,49’a çektik. Ekonominin yükseliş dönemlerinin önemli bir belirleyicisi olan konut kredilerinde öncü olacağına inandığımız bu adımı atmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, avantajlı ürün ve hizmetleri sektörle buluşturmaya devam edeceğiz” diye sözlerini tamamladı.

Etiketler