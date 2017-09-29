Finans devi Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Bank of America Merill Lynch, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 5.1'e yükseltti.

ABD'li finans devi Bank of America Merill Lynch (BofAML) 29 Eylül itibariyle güncel küresel büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı.

BofAML'nin açıklamasına göre küresel büyüme ve yıllık ortalama enflasyon tahmininde değişiklik olmadı. Buna karşın bankanın Türkiye'ye ilişkin tahminlerinde değişiklik oldu. Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme tahmini 22 Eylü'de yayınlanan tahmine göre yüzde 4.5'ken, güncel tahminde yüzde 5.1 oldu. 2018 büyüme tahmininde ise değişiklik yapılmadı.

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Türkiye'nin yıllık enflasyon tahminleri tarafında ise, hem 2017 hem de 2018 yılı için ortalama enflasyon tahmini geçen haftaya göre yüzde 0.2 yukarı çekildi. Ortalama enflasyon tahmini 2017 yılı için yüzde 10.6, 2018 yılı için yüzde 8.1 ldu.

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