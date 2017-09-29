Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi`nde tüketici fiyatları, eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 arttı.

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları, Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 artış kaydetti. Bölge enflasyonunda Eylül ayında hızlanma gerçekleşmedi ve altta yatan fiyat büyümesi zayıfladı.

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Tüketici fiyatlarında yıllık olarak gerçekleşen yüzde 1.5'lik artış, Ağustos'taki oranı karşıladı, ancak ekonomistlerin yüzde 1.6'lık artış yönündeki tahminlerinin altında kaldı. Almanya'da perşembe günü açıklanan enflasyon verisi de hayal kırıklığına uğratıcı nitelikteydi.

Euro Bölgesi'nde gıda ve enerjiden arındırılmış çekirdek enflasyon ise beklenmedik şekilde yüzde 1.2'den yüzde 1.1'e geriledi.

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