İngiltere MB Başkanı Carney'den 'faiz artışı' sinyali

BoE Başkanı Carney, "Eğer ekonomi şu anda olduğu gibi yolunda gitmeye devam ederse, ki bütün göstergeler bu yönde, görece kısa vadede faizlerin artmasını bekleyebiliriz" dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, BoE'nin faiz politikasına ilişkin, "Eğer ekonomi şu anda olduğu gibi yolunda gitmeye devam ederse, ki bütün göstergeler bu yönde, görece kısa vadede faizlerin artmasını bekleyebiliriz." dedi.

BBC Radyo 4’e konuşan Carney, risk toplamı konusunda endişeli olduklarını ifade ederek, bunların tüketici borçları, kredi kartı borçları, araç kredileri ve bireysel krediler olduğunu bildirdi.

Carney, BoE'nin faiz politikasına ilişkin, şunları kaydetti:

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

"Eğer ekonomi şu anda olduğu gibi yolunda gitmeye devam ederse, ki bütün göstergeler bu yönde, görece kısa vadede faizlerin artmasını bekleyebiliriz. Ekonominin hızını koruyabilmek için ayağımızı gazdan biraz çekmekten bahsediyoruz. Eğer faiz oranları artarsa, artırılacağı zaman bu sınırlı ve kademeli ölçüde olacaktır."

BoE Başekonomisti Andy Haldane da, dün, bankanın ilerleyen dönemde politika faizini artırmasından korkulmaması gerektiğini belirterek, "Faiz artışı, korku ve kaygı kaynağı olmaktansa ekonominin direncinin ispatlanması açısından iyi bir haber olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

BoE, en son politika faiz artışını finansal kriz öncesinde, Temmuz 2007'de yapmıştı. Halihazırda banka, politika faizini yüzde 0,25 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde tutmaya devam ediyor.