Fed'in gözü ekonomik toparlamada | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sonuçlanacak toplantısından önce gözler koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı kullanılan devasa paketlerden ekonomik toparlanmayı güçlendirmeye ve uzun vadeye yaymaya yönelik planlara çevrilmiş durumda.

Mayıs ayında yaratılan 2.5 milyon istihdam ekonomistleri şaşırtmış durumda. Koronavirüs salgınını yavaşlatmak için alınan önlemler nedeniyle toplu olarak işten çıkarılan insanlar hızla yeniden işe alınıyorlar.

Fed yetkililerinin tek bir ağızdan şimdilik salgının sağlık etkileriyle mücadelede mesafe katetmenin ekonomik verilerden çok daha önemli olduğunu söylemesi piyasalara iyimser bir mesaj veriyor.

ABD ekonomisi şubat ayından bu yana resmi olarak resesyonda ve karar alıcılar salgında yaşanabilecek ikinci bir dalganın insanları yeniden eve kapanmaya itebileceğinin halen ciddi bir risk olduğunu kabul ediyorlar.

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Ancak 20 milyon kişinin işsiz kalması, ekonominin buhran dönemindeki hızla küçülmesi ve yaklaşık 111 bin ABD'linin hayatını kaybetmesine rağmen ABD borsaları salgın öncesine çok yakın seviyelerde işlem görüyor. Tahvil piyasaları Fed'in Macy's gibi zor durumdaki şirketlere destek sağlaması nedeniyle istikrarlı durumda.

Uzmanlar çok sayıda insanın işini kaybetmesinin ve halen mevcut olan risklerin ciddiyeti gereği Fed'in belki de yıllarca sürecek şekilde para politikalarında gevşemeye gitmesinin ve nihayetinde bunu daha somut politika taahhütleriyle desteklemesi gerekeceği konusunda hemfikirler.

Oxford Economics'den Kathy Bostjancic "Ekonomik görünüm önemli verilerdeki yükseliş ve işe alımın yeniden başladığına yönelik işaretlere rağmen ihtiyatlı olmaya devam etmeli" şeklinde açıklamada bulundu.

Fed'in geleceğe yönelik değerlendirmeleri Aralık ayından bu yana ilk kez güncellenecek ve Fed'in ekonomik projeksiyonları içerisinde yer alacak.

Projeksiyonlar ve FOMC Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell bir basın toplantısı yapacak.

Powell'ın, krizin başlamasından bu yana artık standart haline gelen faiz oranlarını sıfıra yakın tutmak ve Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine uyacak şekilde ekonomiyi "doğru yolda" tutmak için gereken tüm adımları atmak taahüdünü de yinelemesi bekleniyor.

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