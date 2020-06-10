Japonya ve İngiltere ön ticaret anlaşması için görüşüyor | Ekonomi Haberleri

Japonya ve İngiltere ön ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelere başlamayı kabul etti.

İngiltere ticaret politikasının çeşitlendirilmesi çalışmalarını sürdürürken, Japonya Dışişleri Bakanlığı Japonya ve İngiltere'nin ön ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelere başlamayı kabul ettiklerini açıkladı.

Ticaret politikası onlarca yıldır Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı olarak devam eden İngiltere, dünya genelindeki ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları müzakere etmeye başladı ve geçen ay ABD ile resmi görüşmeler başlatmıştı.

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Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin, İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'un Trans-Pasifik serbest ticaret paktına katılma isteğini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki bakan yeni bir ekonomik ortaklık kurmak için müzakerelere başlama ve her iki ülke için iş sürekliliğini sağlamak için ön anlaşma yapmaya yönelik çalışmaya konusunda anlaştı" denildi.

İngiltere nihayetinde 11 üyeli Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerici Anlaşma'ya katılmayı umuyor ve Japonya ile ticari görüşmeleri bu amaçla atılmış bir adım olarak görüyor.

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