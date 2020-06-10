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IBRD ile yapılan enerji hibe anlaşması uzatıldı

10.06.2020 - 09:18
IBRD ile yapılan enerji hibe anlaşması uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) arasında 19 Haziran 2015'te imzalanan enerji sektörü hibe anlaşmasının kapanış tarihi uzatıldı.

Konuyla ilgili Milletlerarası Anlaşma, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu yöneticisi olarak hareket eden IBRD arasında 19 Haziran 2015'te imzalanan Enerji Sektörü Programı Faz 2 Projesi isimli Hibe Anlaşması'nın kapanış tarihinin uzatılmasına ilişkin protokolün 28 Mayıs 2020'den geçerli olmak üzere onaylanmasına karar verildi.

Anlaşma ile IBRD'nin, Türkiye'nin enerji sektörünün geliştirilmesi amacıyla 23 Haziran 2013'te 1'inci fazı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren anlaşmanın finansmanına yardımcı olması amacıyla 11 milyon 593 bin 21 avro tutarında bir hibe daha sağlaması öngörülmüştü.


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