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Fed'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor: Peki, sonra ne yapacak?

17.09.2019 - 16:10 | Son Güncelleme :
Fed'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor: Peki, sonra ne yapacak? | Ekonomi Haberleri

Fed içindeki ekonomik görünüm ve Fed'in nasıl karşılık vermesi gerektiği konusundaki derin anlaşmazlıklar, politika yapıcıların bugün başlayan iki günlük toplantıda faizleri düşürmesinin önünde engel olmayacak.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselmesi, devam eden ticaret gerilimleri ve küresel zayıflık ivme kaybeden ekonominin karşılaştığı riskleri artırdı.

Artan riskler ve ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcıları arasındaki derin fikir ayrılıkları, bundan sonraki faiz indirimlerinin "kesin" olmaktan uzak olabileceğine işaret ediyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin düşük enflasyona ve Hazine tahvil getiri eğrisinin tersine dönmesine karşı koymak için faizlerde sert indirimi savunmaları bekleniyor.

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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'in ise faiz indirimine karşı çıkmaları bekleniyor.

Mester Fed'in temmuz ayında faiz indirimi yapmasına karşı çıkmıştı. Bu faiz indirimini isteksizce destekleyen Harker ise "işlerin nasıl gittiğini görmek için" faizleri sabit bırakmak istediğini söylüyor.

Masanın ortasında yer alan Fed Başkanı Jerome Powell ise, 12 politika yapıcının farklı görüşlerini dikkate alarak bir konsensus sağlamak gibi hassas bir görevle karşı karşıya.

Hane halklarının harcamalarını sürdürmesine ve istihdamın artmasına rağmen, ABD imalat sektörünün daralabileceğini ve enflasyonun zayıf kalmaya devam edeceğini gösteren ekonomik verileri yorumlamak Powell'ın karşısındaki en büyük zorluk olacak.

Fed'in değerlendirmelerinde yer alacak bir diğer unsur ise beklenmedik bir şekilde Suudi petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan ve petrol fiyatlarının 20 yıldan uzun sürenin en büyük artışını kaydetmesine neden olan saldırı.

Fed yetkilileri, bu gelişmeyi, zaten kırılgan olan büyüme görünümünde bir risk unusuru olarak görebilir, ki bu da daha fazla gevşeme yönündeki görüşü destekleyecektir. Ya da bu gelişme enflasyonda yükselişe neden olacağı için olumlu karşılanır, bu da faizlerin şimdilik sabit tutulması görüşünü destekler.

Fed vadeli kontratları Pazartesi öğleden sonra itibarıyla, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine %65.8 ihtimal veriyor.


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