‹ Önceki Haber Fed'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor: Peki, sonra ne yapacak? Fed'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor: Peki, sonra ne yapacak? Sonraki Haber › Brezilya'dan Aramco saldırısı sonrası 'petrol' açıklaması Brezilya'dan Aramco saldırısı sonrası 'petrol' açıklaması

Akbank konut kredisi faizini düşürdü

17.09.2019 - 17:10
Akbank konut kredisi faizini düşürdü | Ekonomi Haberleri

Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye indirdi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, avantajlı ürün ve hizmetleri ile müşterilerine farklı çözümler sağlayan Akbank, konut kredisinde kredi tutarından bağımsız yüzde 1,17’den başlayan faiz oranları sunuyor. Akbank müşterileri, talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini belirtti.

##$HABER_1457430$##

Oğuz, "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda sağlayabilmek için ekonominin değişen koşullarını yakından izliyor ve harekete geçiyoruz. Bu refleksimizle 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,17’ye çekerek müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık." ifadelerini kullandı.

Bülent Oğuz, ülke ekonomisinin canlanması, yüksek oranlı ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için Akbank’ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Fed'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor: Peki, sonra ne yapacak? Fed'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor: Peki, sonra ne yapacak? Sonraki Haber › Brezilya'dan Aramco saldırısı sonrası 'petrol' açıklaması Brezilya'dan Aramco saldırısı sonrası 'petrol' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.447 Değişim: -1,11% Hacim : 10.008 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.977 17.09.2019 Yüksek 102.663
Açılış: 102.659
5,7049 Değişim: 0,08%
Düşük 5,6946 18.09.2019 Yüksek 5,7061
Açılış: 5,7004
6,3177 Değişim: 0,03%
Düşük 6,3075 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
275,38 Değişim: 0,04%
Düşük 274,93 18.09.2019 Yüksek 275,50
Açılış: 275,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.