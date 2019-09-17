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Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

17.09.2019 - 16:04
Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 20 Eylül 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 20 Eylül 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.

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Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle yapılacak.

Taleplerin yarın saat 14.00'e kadar iletilmesi gerekiyor.


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