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Fed likidite imkanı kapsamını genişletti

28.04.2020 - 09:08
Fed likidite imkanı kapsamını genişletti | Ekonomi Haberleri

Fed, küresel salgının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını nüfus alt sınırını düşürerek genişlettiğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, belediyelere yönelik likidite imkanının, ekonomiyi desteklemek amacıyla 9 Nisan'da açıklanan 2,3 trilyon dolarlık kredi tesisleri kapsamında hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Belediye Likidite Tesisi ile eyaletler ve yerel yönetimlere 500 milyar dolara kadar kredi sunulduğunun anımsatıldığı açıklamada, söz konusu imkandan daha fazla yerel yönetimin yararlanabilmesi için nüfus sayısına ilişkin şartlarda düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

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Açıklamada, Belediye Likidite Tesisi kapsamında, en az 500 bin nüfuslu ilçeler ve en az 250 bin nüfuslu iller tarafından çıkarılan kısa vadeli borç senedi alımıyla 500 milyar dolarlık kaynak sağlanacağı belirtildi.

Fed'in açıklamasında, alınacak borç senetlerinin vadesinin ise 24 aydan 36 aya çıkarıldığı kaydedildi


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