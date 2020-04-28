Japonya'da işsizlik 1 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Japonya'da Mart ayında işsizlik oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin iş piyasasını yavaşlatmasıyla Mart işsizlik oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Japonya'nın işsizlik oranı nispeten düşük olsa da işsizlik oranınındaki yükseliş Başbakan Shinzo Abe hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için daha fazlasını yapması yönünde çağrılara neden olabilir.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %2.5 ile beklentilere uygun yükselerek geçen yıl Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İşsizlik oranı Aralık'ta %2.2 ile 1992'den beri en düşük seviyesini görmüştü.

İş başvuruları oranı Eylül 2016'dan beri en düşük seviyesini görerek Mart'ta 1.39'a düştü.

Itochu Research Institute şirketinde baş ekonomist olan Atsushi Takeda, "İş durumunun Nisan'da kötüleşmesi bekleniyor bu nedenle bunun kötüye gidişatın başlangıcı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Takeda, "İşsizliğin arttığına dair şüphe yok. Nisan'da iş tekliflerinde sert bir düşüş olacağını düşünüyorum" dedi.

Takeda, Japonya iş piyasasının ABD kadar kötü durumda olmasa da ülkedeki işsizliğin gelecek aylarda %4'e yükselebileceğini kaydetti.

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