Çelik sektörü ‘iki önlem’ bekliyor | Ekonomi Haberleri

Çelik sektörü, korona günlerinde iki kritik önlemin alınmasını bekliyor.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; bazı ülkelerin dampingli ürün satışı nedeniyle geçen yıl eylül ayından beri artan çelik ithalatının durdurulmasını isteyen sektör, istihdamın ve katma değerin artması için “AB’nin Türkiye’ye yaptığı gibi biz de kota koyalım. İkincisi yine onların yaptığı gibi dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatı yüzde 10 ile sınırlandıralım. Aksi halde mayısta bazı firmalar üretimi durdurabilir” uyarısında bulundu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, dünyada ithalata önlem almayan bir tek Türkiye’nin kaldığını belirtirken, şunları söyledi: “Türkiye, 13-14 milyon ton çelik ithalatı yapıyor. 2018’de 14 milyon 500 bin ton yani 13.9 milyar dolarlık, 2019’da 12 milyon 700 bin ton yani 10.3 milyar dolarlık ithalat yaptık. Bunu tüketimimizin yüzde 30 düştüğü bir zamanda, 36 milyondan 25 milyon tona indiği dönemde, yaptı. Bu yıl iç tüketimimiz artmaya başlamışken ithalat daha da hızlandı. Böyle giderse 2020’de çelik ithalatı 16-17 milyon tonu rahat bulur. Bu yıl şubatta ithalat geçen yıla göre yüzde 40 artışla 2.5 milyon tona yükseldi. Değer olarak yüzde 20 artışla 1.8 milyar dolara çıktı. Bu seyir devam ederse ve fiyat artışını da yüzde 20 alırsak, 2020’de ithalat 16 milyar dolar olurdu. Korona nedeniyle tüketim düşüşüne bağlı olarak mecburi bir yavaşlama olacaksa da ithalatın seyri sağlıklı bir durum değil.”

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