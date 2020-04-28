‹ Önceki Haber Fed likidite imkanı kapsamını genişletti Fed likidite imkanı kapsamını genişletti Sonraki Haber › Koronavirüs sonrası ekonomi senaryoları Koronavirüs sonrası ekonomi senaryoları

Çelik sektörü ‘iki önlem’ bekliyor

28.04.2020 - 09:12
Çelik sektörü ‘iki önlem’ bekliyor | Ekonomi Haberleri

Çelik sektörü, korona günlerinde iki kritik önlemin alınmasını bekliyor.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; bazı ülkelerin dampingli ürün satışı nedeniyle geçen yıl eylül ayından beri artan çelik ithalatının durdurulmasını isteyen sektör, istihdamın ve katma değerin artması için “AB’nin Türkiye’ye yaptığı gibi biz de kota koyalım. İkincisi yine onların yaptığı gibi dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatı yüzde 10 ile sınırlandıralım. Aksi halde mayısta bazı firmalar üretimi durdurabilir” uyarısında bulundu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, dünyada ithalata önlem almayan bir tek Türkiye’nin kaldığını belirtirken, şunları söyledi: “Türkiye, 13-14 milyon ton çelik ithalatı yapıyor. 2018’de 14 milyon 500 bin ton yani 13.9 milyar dolarlık, 2019’da 12 milyon 700 bin ton yani 10.3 milyar dolarlık ithalat yaptık. Bunu tüketimimizin yüzde 30 düştüğü bir zamanda, 36 milyondan 25 milyon tona indiği dönemde, yaptı. Bu yıl iç tüketimimiz artmaya başlamışken ithalat daha da hızlandı. Böyle giderse 2020’de çelik ithalatı 16-17 milyon tonu rahat bulur. Bu yıl şubatta ithalat geçen yıla göre yüzde 40 artışla 2.5 milyon tona yükseldi. Değer olarak yüzde 20 artışla 1.8 milyar dolara çıktı. Bu seyir devam ederse ve fiyat artışını da yüzde 20 alırsak, 2020’de ithalat 16 milyar dolar olurdu. Korona nedeniyle tüketim düşüşüne bağlı olarak mecburi bir yavaşlama olacaksa da ithalatın seyri sağlıklı bir durum değil.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.698 Değişim: 0,43% Hacim : 10.801 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 100.664 28.04.2020 Yüksek 101.918
Açılış: 101.543
6,9981 Değişim: 0,17%
Düşük 6,9799 28.04.2020 Yüksek 6,9993
Açılış: 6,9859
7,6037 Değişim: 0,52%
Düşük 7,5499 28.04.2020 Yüksek 7,6193
Açılış: 7,5643
384,90 Değişim: -0,10%
Düşük 380,56 28.04.2020 Yüksek 385,67
Açılış: 385,28
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.