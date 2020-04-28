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Koronavirüs sonrası ekonomi senaryoları

28.04.2020 - 09:23 | Son Güncelleme :
Koronavirüs sonrası ekonomi senaryoları | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulan, koronavirüs sonrasında ekonomik projeksiyon raporunda, petrol fiyatlarındaki düşüşün Merkez Bankası’nın enflasyon hedefine ulaşması açısından elini rahatlatacağı savunuldu.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; raporda, “Bu durum atılacak genişletici adımlar için önayak olacaktır. Cari açık azalacak, üretim ve hasıla artacaktır” denildi. Raporda, dünyada düşen petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisi ve cari açığın azaltılması açısından istenen bir durum olduğu belirtildi. Raporda “Petrol fiyatlarında meydana gelecek değişmeler ekonomide üretimden enflasyona kadar pek çok faktör üzerinde etkiler meydana getirmektedir. Petrol fiyatları düştükçe üretim maliyetleri azalacak, üretim ve hasıla artacaktır. Düşen üretim maliyetleri ve ithal mal fiyatlarının da azalması enflasyonun da düşmesini beraberinde getirecektir. Özellikle içinde bulunulan pandemi koşullarında giderek düşen yurtiçi talep koşulları da beraber değerlendirildiğinde petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki düşüş etkisi daha da derin olacaktır” denildi.

FİRMALARIN MALİYETİ DÜŞECEK

Erdoğan’ın kurmaylarıyla değerlendirdiği post pandemi döneminde ekonomideki projeksiyona ilişkin Bilimler Akademisi üyelerinin ekonomistlerince hazırladığı raporda, “Doğal olarak, düşen enflasyon Merkez Bankası’nın da enflasyon hedefine ulaşmak açısından elini rahatlatırken aynı zamanda da ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşullardan da ivedilikle sıyrılması adına atılacak genişletici adımlar için de önayak olacaktır. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki düşüş zaten önemli bir darboğazda olan firmaların maliyetlerinin düşmesi açısından da oldukça önemli olacaktır” vurgusu dikkat çekti.


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