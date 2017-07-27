Fed kaç kez faiz artırır?

BlackRock yetkilisi Rieder, "Fed`in 2018`de 3 faiz artırımı hedeflediğine inanıyorum" dedi.

Varlık yönetim şirketi BlackRock'ın sabit getirililer için baş yatırım yetkilisi Rick Rieder, Fed'in 2018'de 3 faiz artırımı hedeflediğine inandıklarını söyledi. Rieder, bu yıl için ise Fed'den Aralık ayındaki FOMC toplantısına kadar bir faiz artırımı beklemediklerini ifade etti.

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Konuşmasında ECB ve BOJ politikalarına yönelik beklentilerine de yer veren Rieder, ECB'nin mevduat faizini mevcut düşük seviyede çok uzun bir süre devam ettirmesinin muhtemel olduğunu, Banka'nın parasal genişleme programını ise Ocak ayından itibaren azaltmaya başlayabileceğini söyledi.

Reider, BOJ'un da enflasyon ekonomide kararlı, kesin şekilde görünür hale gelene kadar genişlemeci politikayı devam ettirmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

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