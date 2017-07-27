E-ticaret devi 50 bin kişiyi işe alacak

Amazon.com, 50 bin pozisyonu doldurmak için iş fuarı düzenleyecek. Amazon`un bu alımlarla birlikte 2018 ortasında çalışan sayısının 300 bine çıkması bekleniyor.

ABD'li e-ticaret devi Amazon.com, ABD'de açık olan 50 bin yeni pozisyonu doldurmak için gelecek ay büyük bir iş fuarı düzenleyecek. Amazon, iş fuarı sırasında uygun bulduğu katılımcılara yerinde teklifte bulunacak. 2 Ağustos tarihinde başlayacak fuar, ABD içinde bir düzine kadar lokasyonda yapılacak.

Amazon.com 2018 yılı ortasına kadar tam ve yarı zamanlı olarak 130 bin kişiye istihdam sağlama sözü vermişti. Bu söz yerine geldiği takdirde Amazon.com'un çalışan sayısı 2011 yılındaki 30 binden 300 bin civarına yükselecek.

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