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Ünlü şirket Türkiye'den çekliyor

27.07.2017 - 10:14

İngiliz departman mağaza zinciri Debenhams, Türkiye’deki iki mağazasını kapatmaya hazırlanıyor.

İngiliz perakende zinciri Debenhams, Türkiye'deki mağazalarını kapatmaya hazırlanıyor. Debenhams Türkiye’de Cevahir Alışveriş Merkezi ve Mall of İstanbul’daki iki mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Debenhams’ın Türkiye’deki mağazacılık operasyonunu Kuveyt merkezli Alshaya Grubu’nun Türkiye yatırımı Shaya yürütüyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynak, "Debenhams iki mağazasını kapatma kararı aldı. Altı ay içinde mağazalar kapanacak" dedi. Bir diğer kaynak ise kapanma işleminin kasım itibarıyla tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

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Bir başka kaynak ise iki mağazayla faaliyet gösteren Debenhams’ın Türkiye operasyonunun çok küçük olduğunu, hacim düşük kaldığında perakende markalarının varlığını sürdürmesinin zor olduğunu söyledi. Kaynak, "İki mağazayla pazarda ne yapabilirsiniz? Daha önce mağazalarını kapayan Top Shop, River Island gibi markalar da sadece birkaç mağazayla faaliyet gösteriyordu. Ancak hacim olması, ölçek olması lazım. Yoksa olmuyor" dedi ve ekledi: “Diğer yandan bazı markalar pazara kendileri girmeyip bir grup üzerinden giriyorlar. O grup da markayla ana firma gibi ilgilenmiyor. Oysa pazara kendiniz girerseniz başarılı oluyorsunuz. Dolayısıyla pazardan çıkma kararları, biraz da firmaların stratejisiyle alakalı. Debenhams’ta da operasyonel bir sıkıntı olabilir, strateji sıkıntısı olabilir."

Debenhams’ın İngiltere’deki merkezinden konuya ilişkin Reuters’a yapılan açıklamada, "Debenhams nisan ayında açıklanan stratejisi kapsamında, başarılı uluslararası işbirliklerimizi büyütmeyi ve düşük performans gösteren pazarlardaki varlığımızı rasyonalize etmeyi planlamaktadır. Tek tek pazarlarımızın durumu hakkında açıklama yapılmamıştır. Buna Alshaya’nın iştiraki Shaya tarafından yürütülen Türkiye’deki franchise operasyonumuz da dahildir" denildi. Shaya yetkilileri ise Reuters’ın sorularını yanıtsız bıraktı.

İngiltere’nin en büyük ikinci departman mağaza zinciri Debenhams, nisan ayında bazı mağazalarını kapatma, kalan mağazaları yenileme ve online satışları geliştirmek suretiyle kârı artırmayı öngören yeni bir strateji açıklamıştı.

Debenhams CEO’su Sergio Bucher yeni stratejinin açıklandığı toplantıda, şirketin ana pazarları dışında kalan bazı ülkelerden çıkabileceğini söylemişti.

Şirket, İngiltere’deki mağazalarından azami 10 tanesinin kapatılmasının değerlendirdiğini, ayrıca bir bölge dağıtım merkezi ile 10 bölge deposunun kapatılması için de değerlendirme yürüttüğünü açıklamıştı.

HALKAYA SON ZİNCİR

Son dönemde kurdaki yükseliş, buna bağlı artan kira giderleri ve diğer maliyetler, pazardaki yoğun rekabet, az mağaza sayısına bağlı düşük hacim ve Çin’de üretilip Türkiye’ye ithal edilen mallara ilave vergi uygulaması gibi nedenlerle kârlılık baskısı yaşayan bazı uluslararası markalar Türkiye’den çıkmıştı.

Hollandalı giyim zinciri C&A Türkiye’deki mağazalarını geçen yıl Türk rakibi DeFacto’ya devrederek pazardan çıkmış; İngiliz River Island ve Top Shop da Türkiye’deki mağazalarını kapatmıştı. Alman kozmetik zinciri Douglas da Türkiye’den çıkma kararı almıştı.


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