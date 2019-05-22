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"Fed faizleri indirebilir"

22.05.2019 - 10:25 | Son Güncelleme :
"Fed faizleri indirebilir" | Ekonomi Haberleri

St Louis Fed Başkanı Bullard, "Fed enflasyonun zayıf kalması halinde faizleri indirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de enflasyonun zayıf seyretmesi halinde, ekonomik büyüme gücünü korusa bile merkez bankasının faizleri indirebileceğini söyledi. Fed son olarak mayıs ayı başındaki toplantısında faizleri sabit tutmuş, Fed Başkanı Jerome Powell faizlerin ne indirilmesi ne de artırılması için ikna edici şartlar bulunmadığını söylemişti.

Bullard, bugün Hong Kong'da yaptığı konuşmada ise, "Reel ekonomide görece iyi performansa rağmen politika faizinde aşağı yönlü bir ayarlama FOMC'nin enflasyon hedefinin kredibilitesini korumasına yardımcı olabilir" dedi.

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Bullard, "Enflasyon verileri hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse faizlerde bu şekilde bir adım atılması daha çekici hale gelebilir" dedi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Açık Piyasa Kurulu'da (FOMC) oy hakkı bulunan Bullard ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans, son günlerde merkez bankasının enflasyon hedefini yakalayamaması hakkındaki endişelerini dile getiriyorlar. Bullard son olarak Çarşamba günü enflasyonun 2019'da da hedefi "alt taraftan kaçırması"nın olası göründüğünü ifade etmişti.


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