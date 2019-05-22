BİM'den sermaye artırımı | Piyasa Haberleri

BİM sermayesini bedelsiz yüzde 100 artırarak 607.2 milyon TL'ye yükseltti.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. sermayesini bedelsiz yüzde 100 oranında artırarak 607.2 milyon liraya yükseltme kararı aldı. Şirketin dün KAP'a yaptığı açıklamaya göre sermayeyi artıran esas sözleşme değişikliği dün yapılan genel kurul toplantısında onaylandı.