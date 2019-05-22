Bakan Pekcan'dan ABD'ye vergi indirimi değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin vergi indirimi kararı ile ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Pekcan, "Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yanayız. ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Ayrıca, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

(1/4) Bilindiği üzere 17 Mayıs tarihinde ABD, Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmüştür. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 22 Mayıs 2019

(2/4) Türkiye bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürmüştür. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 22 Mayıs 2019

(3/4) Bu karar ile ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave vergi 260,6 milyon dolara inecektir. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 22 Mayıs 2019