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Fed: Faiz kararlarında politikanın rolü olamaz

28.08.2019 - 08:01 | Son Güncelleme :
Fed: Faiz kararlarında politikanın rolü olamaz | Ekonomi Haberleri

Fed Sözcüsü, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) kararlarında "politikanın kesinlikle rolü olamayacağını" vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Sözcüsü, New York Fed eski Başkanı William Dudley’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın faizlerin indirilmesi yönünde ortaya koyduğu taleplerin geri çevrilmesi yönünde yaptığı çağrıyı şöyle yanıtladı: "Fed’in politika kararları yalnızca Kongre’nin kendisine verdiği fiyat istikrarı ve maksimum istihdam görevleri ile yönlendirilir; politik değerlendirmeler kesinlikle rol oynamaz."

Dudley salı günü, Fed’in Trump yönetimini ticaret politikasında yaptığı "kötü seçimlerden kurtarmayacağını söylemesi" çağrısı yaptı.


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