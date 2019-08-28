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Merkez Bankası’ndan personel atağı

28.08.2019 - 08:22
Merkez Bankası’ndan personel atağı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası 15 araştırmacı ile 25 bilgisayar mühendisi alacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Merkez’in yaptığı duyuruya göre, araştırmacı kadrosu için; en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurtdışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, işletme mühendisliği, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans, finansal matematik alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlar 26 Ağustos’tan itibaren 3 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecek. Bilgisayar mühendisliği için de bilgisayar mühendisliği lisans eğitimi almış olması gerekecek. Araştırmacılar için yazılı sınav 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak. 17-18 Eylül tarihleri arasında kişilik ve yetkinlik testleri gerçekleştirilecek. Bu test için, “Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır” açıklaması yapıldı. 24-26 Eylül tarihlerinde de adaylar mükalata alınacak.

Merkez’in, 25 bilgisayar mühendisini alacağı Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün ana görevini, “Bankanın stratejik hedefleriyle uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejiler doğrultusunda bilişim teknolojileri kaynaklarının yönetilmesi, Banka bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun donanım, yazılım ve diğer unsurların sağlanması ve yönetimidir” şeklinde özetledi. Bilgisayar mühendisliği için yazılı sınav 14 Eylül, kişilik ve yetkinlik testleri 24-26 Eylül, mülakat sınavı da 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak.


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