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Meksika ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri yeniden başlayacak

27.08.2019 - 17:41
Meksika ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri yeniden başlayacak | Ekonomi Haberleri

DEİK, TİM, COMCE ve BBVA Bancomer iş birliğiyle düzenlenen Meksika-Türkiye Ticaret ve Yatırım Seminerinde, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karar verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) / Türkiye-Meksika İş Konseyi ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Meksika Dış Ticaret, Yatırım ve Teknoloji İş Adamları Konseyi (COMCE) ve BBVA Bancomer iş birliğiyle 23 Ağustos tarihinde Meksika’da gerçekleştirilen Meksika-Türkiye Ticaret ve Yatırım Semineri'nde, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılması kararlaştırıldı.

DEİK’ten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları’nın Meksika’ya ilk hat seferinin açılışı kapsamında düzenlenen seminere, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, Meksika Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Vekili Luis Fernando Godoy Rueda, DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ayşe Nazlı Dereli Oba, Meksika-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve COMCE Başkan Yardımcısı Jorge Lopez Morton, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak ve iki ülke iş dünyası temsilcileri katıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Meksika Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Luz Maria de la Mora ile ikili görüşmesinin çok verimli geçtiğini, ortak çalışmalar sayesinde yakın gelecekte Türkiye ile Meksika arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin, ülkelerin gerçek potansiyeliyle örtüşeceği belli bir seviyeye ulaşacağına dair kesin inancının olduğunu belirtti.

Batur, Türk Hava Yolları'nın Meksika'ya ilk uçuşu ile Meksika'ya gittikleri için bu ziyaretin büyük önem taşıdığına değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'de 1,2 milyar doları aştığını, yılın ilk yarısında ikili ticarette benzer bir eğilimin gözlendiğini ifade etti.

Meksika'ya ihracatımızın yılın ilk yarısında 287,4 milyon dolara ulaştığını ve Meksika'dan ithalatımızın 276,1 milyon dolara ulaştığını aktaran Batur, “Ekonomilerimizin ortak özelliklerine rağmen, ticaret rakamları kesinlikle ülkelerimizin mevcut potansiyelini göstermiyor. Bu rakamları istenilen seviyelere çıkarmak için karşılıklı ziyaretlerimizi, özellikle ticaret heyetlerimizi ve Karma Ekonomik Komisyonun düzenli toplantılarını artırmamız gerekiyor. Ve en önemlisi, ülkelerimiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalamamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

SONBAHARDA MEKSİKA’YA İŞ HEYETİ ZİYARETİ

Batur, Türk Hükümeti’nin Meksika’yı bu yıl hedef ülkelerden biri olarak ilan ettiğini belirterek, “Bu bağlamda, biz Ticaret Bakanlığı olarak, sonbahar döneminde daha büyük bir iş heyetiyle Meksika’yı ziyaret etmeyi planlıyoruz. Hem Karma Ekonomik Komisyonun bir sonraki toplantısını yapabiliriz hem de Türk ve Meksika iş adamları için bir iş forumu düzenleyebiliriz. Bu yıl hem hükümet hem de iş düzeylerinde ikili ilişkilerimizde daha canlı bir trafik olmasını dört gözle bekliyorum. Bu ziyaret iyi bir başlangıç olarak düşünülmeli.” yorumunda bulundu.

“ANA HEDEFİMİZ EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE İŞ DÜNYASININ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK”

Ayşe Nazlı Dereli Oba da toplantının Türkiye ile Meksika arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına dikkati çekerek, DEİK Türkiye-Meksika İş Konseyinin Türkiye'nin Meksika’yla ekonomik, ticari, endüstriyel ve finansal ilişkilerini geliştirmek için çalıştığının altını çizdi.

Meksika'nın 575 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım çeken 14’üncü ülke konumunda olduğunu ifade eden Oba, şunları kaydetti:

"G20 üyesi olan Türkiye de yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin oyun kurucularından biri olma yolunda ilerliyor. Türkiye ve Meksika arasındaki ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye-Meksika İş Konseyi ve Türk iş dünyası olarak, Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasına büyük önem veriyoruz. Hızla gelişen dünya dinamiklerinde, ana hedefimiz ekonomik ilişkilerimizi herhangi bir engel olmaksızın çeşitlendirmek ve derinleştirmek olmalı ve birlikte iş dünyasının rekabet gücünü nasıl artıracağımız üzerinde çalışmalıyız. İş konseyimiz, faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda planlıyor. İkili ticaret hacmimiz mütevazı bir şekilde artıyor. Bu ticaret hacmini artırmak için büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz.”

Timur Söylemez de ikili ticaretin önündeki bir engelin daha kalktığını kaydederek, “Artık ne yapılması gerektiğine odaklanılmalı. Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının çok önemli. STA olmadan da ticareti geliştirmek için çalışılması gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Bernardo Cordova Tello ise ekonomik ilişkilerin gelişmesinin 2 düşmanı olduğuna işaret ederek, “Biri mesafe diğeri de bilgisizlik. Direkt uçuşlarla mesafe ve ulaşımdaki zorluğu aştık, diplomatik ve politik ilişkilerimiz mükemmel. DEIK, COMCE ve BBVA’yı girişimleri için tebrik ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.


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