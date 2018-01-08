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Fed Başkanları faiz beklentilerini açıkladı

08.01.2018 - 08:46

Philadelphia Fed Başkanı Harker, 2018 yılında Fed'den iki faiz artırımı beklediğini belirtirken, San Francisco Fed Başkanı Williams, 2018 yılında üç faiz artırımının mantıklı olduğunu söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz artırımı konusunda getiri eğrisinin tersine dönmemesi için ve hala düşük enflasyona bağlı olarak acele etmemesi gerektiğini belirtti. Philadelphia'da Cuma günü gerçekleştirdiği konuşmasında Fed'in faiz artırımı sürecini değerlendiren Harker, 2018 için güvercin Fed beklentisini dile getirdi.

Harker'a göre Fed, 2018 yılında iki kez faiz artırımına gidecek. Fed yetkililerinin geçtiğimiz ay ki çeyreklik tahminlerinin medyanı ise üç kez faiz artırımına gidileceği yönünde.

Harker, “Ek bir faiz artırımı konusunda yavaş ve istikrarlı olmak istiyorum. Bu noktada, getiri eğrisinin tersine dönmesine zemin hazırlayacak herhangi bir şey yapmamalıyız.” dedi.

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2018'DE 3 FAİZ ARTIRIMI MANTIKLI

San Francisco Fed Başkanı John Williams, bu yıl üç faiz artırımının mantıklı olduğunu söyledi. Williams, "Oldukça iyi durumdayız: Ekonomi çok iyi gidiyor, herkes bizden faizi kademeli olarak artırmamızı bekliyor" dedi.

Williams, 6 Ocak'ta Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Eğer veriler değişirse, buna tepki verebiliriz" açıklamasında bulundu. Enflasyonun aniden yükselmesi konusunda bir endişesi olmadığını söyleyen Williams, "Bu yıl üç faiz artırımı bana mantıklı geliyor" şeklinde konuştu.

Williams, "ABD ekonomisi iki yıl sonra çok olumlu bir yerde olacak: Enflasyonun yüzde 2 ve işsizliğin yüzde 4 civarında olmasını bekliyorum" şeklinde görüş bildirdi

Williams'ın bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında oy hakkı var.


Etiketler

  • faiz artırımı
  • John Williams
  • Patrick Harker
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