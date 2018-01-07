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Dikkat! Petrol fiyatlarına düzeltme gelebilir

07.01.2018 - 15:30

Commerzbank kıdemli analistine göre fiyatlar gelecek aylarda en az yüzde 15 düşebilir.

Commerzbank emtia birimi müdürü Eugen Weinberg, fiyatlarda gelecek aylarda en az yüzde 10-15'lik düzeltme olabileceğini belirtiyor

Petrol fiyatları Çarşamba günü İran'daki protestolar ve ülkeye dair siyasi belirsizlik endişeleriyle 2015'ten beri en yüksek seviyeleri test etti. Weinberg, şu anki göstergelerin petrolde bu denli güçlü yükselişi desteklemediği için yüzde 10-15 arasında düzeltme olabileceğini öngörüyor.

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GOLDMAN VE MORGAN STANLEY TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Aralık ayında Goldman Sachs ve Morgan Stanley OPEC'in kesintileri sürdüreceği gerekçesiyle fiyat tahminlerini yükseltti.

Geçen sene Ocak ayında başlayan kesintilerin 2018 yılı boyunca sürmesi bekleniyor.

Haziran 2014'te varil fiyatı 120 dolar seviyelerinde olan petrol fiyatları zayıf talep, güçlü dolar ve ABD'de artan kaya gazı üretimiyle sert düşmüştü.


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