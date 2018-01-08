BES kumbarasına 17 milyar lira girdi

BES'te, geçen yıl katılımcı fon tutarı 67,7 milyar liraya, devlet katkısı fon tutarı 10,1 milyar liraya ulaşırken, toplam fon büyüklüğünde yaklaşık 17 milyar liralık artış sağlandı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) geçen yıl katılımcı fon tutarı 67,7 milyar liraya, devlet katkısı fon tutarı 10,1 milyar liraya ulaşırken, toplam fon büyüklüğünde yaklaşık 17 milyar liralık artış sağlandı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başladı ve 15. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor. AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 lira olarak gerçekleşti.

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Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 77 milyar 822 milyon 638 bin 166 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 63 bin 877'yi buldu.

DEVLET BİR YILDA 2,7 MİLYAR LİRA BİRİKTİRDİ

2016 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 627 bin 25, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 391 bin 715 lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 179 bin 620 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 350 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle geçen bir yıllık sürede, BES'teki katılımcı sayısı 295 bin 590, emekli sayısı da 19 bin 527 kişi yükseldi. Katılımcı fon tutarı 14 milyar 272 milyon 41 bin 578 lira ve devlet katkısı fon tutarı 2 milyar 703 milyon 25 bin 253 lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 16 milyar 975 milyon 66 bin 831 liralık yükseliş görüldü.

OTOMATİK KATILIMCIDAN BİR YILDA 1,8 MİLYAR LİRA TASARRUF

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.

Otomatik katılım temel göstergelerine göre, BES'e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 29 Aralık 2017 itibarıyla 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 1 milyar 793 milyon 68 bin 70 lira oldu.

Bu arada, 2017 yılının başından bu yana BES'e en yüksek katılım nisan ayında 1 milyon 300 bini aşkın memurun sisteme katılmasıyla gerçekleşmişti. Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. Söz konusu grupla otomatik BES sistemine yaklaşık 1,3 milyon çalışanın daha dahil olması bekleniyor.

Ayrıca, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.

Hazine'nin otomatik BES'e daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için çalışmaları devam ediyor.

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