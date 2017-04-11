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Fed Başkanı Yellen'dan faiz mesajı

11.04.2017 - 09:39

Fed Başkanı Yellen "sağlıklı" ABD ekonomisinin şu andaki gidişini devam ettirmesini istiyor.

Fed Başkanı Janet Yellen, Fed'in kademeli olarak faizleri artırma planının, ekonomiyi aşırı ısındırmadan tam istihdamı sağlama ve yüzde 2'ye yakın enflasyonu başarmayı hedeflediğini söyledi. Michigan Üniversitesi Kamu Politikası okulunda dün yaptığı konuşmada Yellen, "Bence şu anda sağlıklı bir ekonomimiz var" dedi.

İşsizliğin yüzde 4.5 ile birçok Fed yetkilisinin tam istihdam olarak tanımladığı seviyenin hafif altında olduğunu söyleyen Yellen, enflasyonun da Fed'in yüzde 2'lik hedefine "görece yakın" olduğunu belirtti. Yellen, ekonominin ılımlı bir şekilde büyümeye devam edeceği beklentisiyle, Fed'in artık odak noktasını değiştirdiğini belirtti.

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"Daha önce ekonomiye ihtiyacı olan canlılığı sağlamak için ayağımızı olabildiğince gaz pedalında tutarken, şimdi ekonominin bu gidişini sürdürmesini ve kendisini dengede tutmasını sağlamaya çalışıyoruz -yani biraz gaz veriyoruz fakat gaz pedalına çok sert basmıyoruz- bu daha iyi bir ekonomi politikası."

ABD Hazine tahvil piyasaları ve tahvil getirileri Yellen'ın açıklamalarının ardından fazla bir değişiklik göstermedi.

Yellen'ın açıklamaları daha önce yaptığı konuşmalara paralel oldu ve faiz artış zamanlamalarına veya 4.5 trilyon dolarlık bilançosunun daraltılmasına dair herhangi yenilik getirmedi.


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