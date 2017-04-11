Cari açık beklentilerin üzerinde geldi

Türkiye'nin cari açığı şubat ayında 2.53 milyar dolar oldu. Beklenti cari açığın 2.50 milyar dolar olmasıydı.

Cari açık Şubat ayında 2.53 milyar dolar ile beklentilere paralel gerçekleşirken, ilk iki aydaki açık 5.29 milyar dolar oldu. Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, "Cari işlemler açığı, önceki yılın Şubat ayına göre 564 milyon dolar artarak 2.53 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 33.75 milyar dolar olmuştur" denildi.

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TCMB verilerine göre cari denge geçen yılın Şubat ayında 1.96 milyar dolar, 2016 yılının tamamında ise 32.6 milyar dolar açık vermişti.