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Olumlu hava dolara yansır mı?

11.04.2017 - 09:10 | Son Güncelleme : 11.04.2017 - 17:52

Küresel jeopolitik risklerin takip edildiği dolar fiyatları sınırlı geriledi.

Referanduma kısa bir süre kala piyasalarda küresel jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar izlenmeye devam edilirken dolar/TL bugün dolardaki gevşemenin desteğiyle yönünü sınırlı aşağı çevirdi.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi son haftaya girilirken dolar/TL'de şimdilik sakin bir seyir söz konusu.

Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra dün 3.7250 civarına gerilemişti. Kur bu sabah da güne benzer seviyelerden başladıktan sonra gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki iyimserliğe paralel sınırlı geriledi ve saat 1725'te 3.7135/3.7149 seviyesinde işlem gördü.

Aynı saatte sepet bazında TL 3.8275/3.8288, euro/TL 3.9419/3.9430 seviyesindeydi.

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OLUMLU HAVA KURLARA YANSIYABİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar / TL kurunda 3.7180-3.75 aralığındaki kararsız seyir devam ediyor. Referandum öncesinde kurda belirsiz seyir olabileceğini bekliyorduk. Dün borsada oluşan pozitif havanın döviz kurlarına yansımadığını ve temkinli seyirlerin devam ettiğini izliyoruz. Faiz tarafında ise gösterge tahvil faizlerinde belirgin bir gerileme var. Önümüzdeki günlerde hem tahvil hem de borsa tarafındaki ılımlı hava döviz kurlarına da yansıma yapabilir. Bu durumda 3.7180 seviyesinde izlediğimiz destek noktası test edilebilir ve aşağı yönlü kırılabilir. Kurun 3.7180 desteğini kırması durumunda 3.70 seviyesine doğru gevşemeler görebiliriz. Buna karşın 3.7180 desteği kırılamaz ise referanduma 3.7180-3.75 aralığında gireceğiz görünüyor" şeklinde görüş bildirdi.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANA YÖNELDİ

Asya borsaları, Ortadoğu'daki siyasi çıkmaz ve Kore yarımadasındaki karışıklığın yaklaşan Fransa seçimlerinin oluşturduğu belirsizliği artırmasıyla beraber gerilerken, yatırımcılar yen ve Hazine tahvilleri gibi güvenli limanlara yönelmeyi tercih ettiler.

DOLARDA YÖN NERESİ?

Bir bankacı dolar/TL'nin bugün de 3.70-3.75 bandında hareket edebileceğini söyleyerek, "İçeride cari açık verisi izlenecek, yurt dışında ise Almanya'da açıklanacak ZEW endeksi paritede hareketlilik yaratabilir. Bir yandan Fransa'daki seçimler, ABD-Suriye konusu ve Kuzey Kore'ye dair endişelerin piyasalarda hissedildiği görülüyor" dedi.

Son dönemlerde küresel çatışma risklerindeki artış, yıllardır küresel ekonomiye ilk defa bu kadar iyimser bakan piyasa izleyicilerinin beklentileriyle ters düşüyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.01, valörde son işlemde yüzde 11.01 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.43, valörde son işlemde yüzde 11.30 oldu. 


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