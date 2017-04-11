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Petrol 5 haftanın zirvesinden geriledi

11.04.2017 - 08:59

Petrol fiyatları jeopolitik gerilimlerle 5 haftanın zirvesinden geriledi.

Ham petrol fiyatları ABD'de kaya petrolü üretiminin jeopolitik gerilimleri ve fiyatları desteklemek için yapılan üretim kesintilerini bastırması ile beş haftanın zirvesinden geriledi.

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Brent petrolün varil fiyatı 4 sent düşerek 55.94 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı ise 8 sent değer kaybıyla 53 dolar oldu.

Brent petrolü         (değişim; son işlem):  -0.07%     55.94

ABD hafif petrolü   (değişim, son işlem):  -0.17%     52.99


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