Petrol 5 haftanın zirvesinden geriledi

Petrol fiyatları jeopolitik gerilimlerle 5 haftanın zirvesinden geriledi.

Ham petrol fiyatları ABD'de kaya petrolü üretiminin jeopolitik gerilimleri ve fiyatları desteklemek için yapılan üretim kesintilerini bastırması ile beş haftanın zirvesinden geriledi.

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Brent petrolün varil fiyatı 4 sent düşerek 55.94 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı ise 8 sent değer kaybıyla 53 dolar oldu.

Brent petrolü (değişim; son işlem): -0.07% 55.94

ABD hafif petrolü (değişim, son işlem): -0.17% 52.99

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