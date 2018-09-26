Fed Başkanı Powell'dan kritik mesajlar

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eylül toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
• ABD ekonomisi güçlü, büyüme sağlıklı patikada ilerliyor
• İyi veriler her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor
• Para politikasında normalleşme faydalı olacaktır
• Kademeli faiz artışları ekonomide sürdürülebilirliği sağlıyor
• Mali sistemin bugün daha güçlü olduğuna güvenim tam
• Finansal koşullar genel olarak destekleyici olmaya devam etti
• Ekonomik görünüme yönelik riskler genel olarak dengeli
• Ekonomide sürprizler olabileceğinin farkındayız
• Enflasyon farklı nedenlerden yüzde 2'nin üstüne veya altına gelebilir
• Ekonomi şu ana kadar beklentilerimiz doğrultusunda performans gösterdi
• Destekleyici ifadesini kaldırdık ancak faiz artış patikasını değiştirmedik
• (Trump'ın Fed açıklamaları) kararlarımızda siyasi faktörleri dikkate almıyoruz
• Çok yavaş hareket edersek ekonomi aşırı ısınma gösterir
• Ticaret politikasından biz sorumlu değiliz
• (Ticaret savaşları) firmalardan gittikçe artan endişeler duyuyoruz
• (Ticaret savaşı)iş güveninin kaybı ve finansal piyasaların tepkisinden endişeliyiz
• Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini geçici görüyoruz
• Enflasyonun seyri değişirse para politikasını ona göre uyarlarız
• Ekonomik hassasiyetlerin sıkıntı yaratıcı seviyede olduğunu düşünmüyorum