Fed Başkanı Powell'dan kritik mesajlar

• Ekonomik hassasiyetlerin sıkıntı yaratıcı seviyede olduğunu düşünmüyorum

• Enflasyonun seyri değişirse para politikasını ona göre uyarlarız

• (Ticaret savaşı)iş güveninin kaybı ve finansal piyasaların tepkisinden endişeliyiz

• Ticaret politikasından biz sorumlu değiliz

• Çok yavaş hareket edersek ekonomi aşırı ısınma gösterir

• Destekleyici ifadesini kaldırdık ancak faiz artış patikasını değiştirmedik

• Ekonomi şu ana kadar beklentilerimiz doğrultusunda performans gösterdi

• Enflasyon farklı nedenlerden yüzde 2'nin üstüne veya altına gelebilir

• Ekonomik görünüme yönelik riskler genel olarak dengeli

• Finansal koşullar genel olarak destekleyici olmaya devam etti

• Mali sistemin bugün daha güçlü olduğuna güvenim tam

• İyi veriler her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eylül toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İş yerinde bu 11 cümleyi sakın kullanmayın

Yıllar önce yaptığı tüm tahminler doğru çıktı!

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