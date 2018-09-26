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Fed Başkanı Powell'dan kritik mesajlar

26.09.2018 - 21:49
Fed Başkanı Powell'dan kritik mesajlar

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eylül toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ABD ekonomisi güçlü, büyüme sağlıklı patikada ilerliyor
İyi veriler her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor
Para politikasında normalleşme faydalı olacaktır
Kademeli faiz artışları ekonomide sürdürülebilirliği sağlıyor
Mali sistemin bugün daha güçlü olduğuna güvenim tam
Finansal koşullar genel olarak destekleyici olmaya devam etti
Ekonomik görünüme yönelik riskler genel olarak dengeli
Ekonomide sürprizler olabileceğinin farkındayız
Enflasyon farklı nedenlerden yüzde 2'nin üstüne veya altına gelebilir
Ekonomi şu ana kadar beklentilerimiz doğrultusunda performans gösterdi
Destekleyici ifadesini kaldırdık ancak faiz artış patikasını değiştirmedik 
(Trump'ın Fed açıklamaları) kararlarımızda siyasi faktörleri dikkate almıyoruz
Çok yavaş hareket edersek ekonomi aşırı ısınma gösterir
Ticaret politikasından biz sorumlu değiliz
(Ticaret savaşları) firmalardan gittikçe artan endişeler duyuyoruz
(Ticaret savaşı)iş güveninin kaybı ve finansal piyasaların tepkisinden endişeliyiz
Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini geçici görüyoruz 
Enflasyonun seyri değişirse para politikasını ona göre uyarlarız
Ekonomik hassasiyetlerin sıkıntı yaratıcı seviyede olduğunu düşünmüyorum

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