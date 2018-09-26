Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı.
Fed, bugün sona eren iki günlük para politikası toplantısında faiz artırımına gitti. Eylül kararı, 2018 yılının üçüncü faiz artırımı oldu.
Buna göre Fed, fonlama oranında 25 baz puan artırıma giderek yüzde 1.75 -2.00'den yüzde 2.00 – 2.25 seviyesine yükseltti.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Eylül toplantısından faiz artırımı yönünde karar çıkması büyük ölçüde bekleniyordu.
Önceki (25 baz puanlık) faiz artırımına Haziran ayı toplantısında gidilmişti.
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