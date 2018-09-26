Fed faiz kararını açıkladı

Buna göre Fed, fonlama oranında 25 baz puan artırıma giderek yüzde 1.75 -2.00'den yüzde 2.00 – 2.25 seviyesine yükseltti.

Fed, bugün sona eren iki günlük para politikası toplantısında faiz artırımına gitti. Eylül kararı, 2018 yılının üçüncü faiz artırımı oldu.

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