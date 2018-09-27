Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 27 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.08 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.13 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası son işlemlerde 6.11 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, beklentiler dahilinde gelen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararıyla 6.05 TL seviyesine kadar gerilerken yeni güne 6.12 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0734 TL'yi görürken, saat 11.22 itibarıyla 6.0870 TL'de bulunuyor. Euro ise 7.1395 TL'de hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.25 yükselişle 94.13 seviyesinde bulunurken,Euro/dolar paritesi 1.1712 seviyelerinde...

FED SÜRPRİZ YAPMADI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Buna göre Fed, fonlama oranında 25 baz puan artırıma giderek yüzde 1.75 -2.00'den yüzde 2.00 – 2.25 seviyesine yükseltti. Eylül kararı, 2018 yılının üçüncü faiz artırımı oldu.