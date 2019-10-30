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Fed Başkanı Powell: Para politikası iyi yerde

30.10.2019 - 21:43 | Son Güncelleme :
Fed Başkanı Powell: Para politikası iyi yerde | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Ekonominin ılımlı hızda büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Para politikası iyi yerde" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Ekonomik görünüm elverişli kalmaya devam ediyor

* ABD ekonomisini süregelen risklere karşı güçlü tutmaya çalışıyoruz

* Ekonominin ılımlı hızda büyümeye devam etmesini bekliyoruz

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* Para politikası iyi yerde

* Güçlü ekonomi, destekleyici para politikasıyla enflasyon yüzde 2'e çıkacaktır

* Küresel büyüme, ticaret gelişmeleri risk teşkil etmeye devam ediyor

 


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