Fed Başkanı Powell: Para politikası iyi yerde | Ekonomi Haberleri

* Küresel büyüme, ticaret gelişmeleri risk teşkil etmeye devam ediyor

* Ekonomik görünüm elverişli kalmaya devam ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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