Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Fed faizi yüzde 0.25 oranında indirerek yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekti.

Federal Açık Piyasa Komitesi faiz indirimlerine devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faizi yüzde 0.25 oranında indirerek yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı. Fed açıklamadaki ifadelerini değiştirdi, gelecek verileri izlemeye devam edeceği ifadesini tekrarladı.

Fed'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* İstihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini tekrarladı.



* Hanehalkı harcamalarının güçlü şekilde artmaya devam ettiğini vurguladı.



* İşletme sabit yatırımları ve ihracat zayıf seyretmeye devam ediyor.

* Ekonomik büyüme ılımlı hızla artıyor.

* Fed 2020 2. çeyreğine kadar abd hazine bonosu alma planını yineledi

* Fed ABD devlet tahvili alımlarını en erken 2020 ikinci çeyrekte sonlandıracak

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Fed kararı öncesi yüzde 1.61 olan ABD 2 yıllık tahvil faizi, karar sonrası yüzde 1.63'e geldi.

Faiz kararı sonrasında dolar ve Euro tarafında anlamlı bir değişim olmazken; dolar 5.7077 TL, Euro ise 6.3411 TL seviyesinde hareket ediyor.

TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

2018’de faizleri 4. kez artıran Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12’sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

Fed 2015 Aralık’ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.

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