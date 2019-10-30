Fed'in faiz kararı için uzmanlar ne dedi? | Ekonomi Haberleri

Fed faizi yüzde 0.25 oranında indirerek yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekti. Uzmanlar Fed'in faiz kararını değerlendirdi.

Enver Erkan - Tera Yatırım Ekonomisti

Fed beklendiği gibi faizi 3. kez art arda indirdi ve %1,5 – 1,75 aralığına çekti. Politika metninde önemli değişiklikler olmamakla birlikte, Fed’in arka arkaya yaptığı indirimlerden sonra en azından 1 toplantı kadar bekleyeceğinin işaretini verdiğini görüyoruz. Yani faiz indirimlerine ara veriyor ve ekonomi üzerindeki etkilerini görmek istiyorlar. Buna ilişkin olarak politika metninden “genişlemeyi sürdürmek için uygun davranma” ibaresi çıkarılarak “federal fon oranının etkilerini görmek için verilerin izlenmeye devam edileceği” ibaresi eklenmiş.

Açıklamada yer alan düzenlemeler, politika yapıcıların faiz oranlarını bir süre sabit olarak bekletmeye ve son 3 toplantıdaki indirimlerin etkilerini en azından bir toplantı süresi boyunca değerlendirmeye hazır olduklarını gösteriyor. Fed, bir yandan faiz indirimlerine ara verirken, bir yandan da faizleri ileride tekrar indirmeye başlayabileceğini de masada tutarak kendine hareket alanı yaratıyor. Küresel ekonomik gelişmeler belirleyici olmayı sürdürüyor. Ekonomik büyüme performansı beklentilerin üzerinde ve resesyon ihtimali azalıyor, bunun yanında işgücü piyasası da güçlü olmayı sürdürüyor, ki bu Fed’in şahinlerinin argümanlarını daha da güçlendiriyor. ​

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Seda Yalçınkaya Özer - Integral Yatırım Araştırma Uzmanı

Karar metninde en dikkat çekici nokta “uygun şekilde hareket edilecek” ibaresinin çıkması oldu. Merkez Bankası bunun yerine gelecek verilere bağlı olarak hareket etmeyi seçmiş görünüyor. Dolayısıyla piyasa Aralık ayındaki faiz kararına kadar veri bağımlılığına devam edecek. Ancak Fed’in faiz indirimlerine ara vereceği ihtimali bir kat daha artmış olabilir.

Karar metninde belirsizliklerin sürdüğüne ve uygun faiz patikasının değerlendirileceğine yer verilmiş. Fed, Temmuz ve Eylül toplantılarında faizi indirmişti. Bu toplantılardan sonra küresel büyümeye yönelik ya da piyasadaki risklere yönelik oyun değiştirici nitelikte bir farklılık bulunmuyor. Ancak Fed temkinli bir hareket alanı oluşturmuş görünüyor.

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Ayrıca Fed işgücü piyasası ve istihdam kazanımlarının güçlü olduğuna ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiğini belirtti. Veriye bağlı kalınacak bu ortamda bu Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisi piyasanın odak noktasında olacak. 21:30’da konuşma yapacak Fed Başkanın açıklamalarında piyasa Aralık ayı toplantısı için daha detaylı bilgi almaya çalışacak. Dolayısıyla açıklamalar önemli olacaktır.

Karar sonrası ilk piyasa reaksiyonunda ons altın karar öncesi 1494$ seviyesinden 1490$ seviyesine geriledi. Euro/Dolar 1.11 civarında fazla değişmedi. Dolar/TL karar öncesi 5.70 seviyelerine gerilemesine karşın 5.71’e doğru hafif yükseldi. Dolar endeksi hafif yükselirken 97 seviyesinin üstüne çıkamadı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde önemli bir değişim olmadı. Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına bağlı olarak fiyatlarda dalgalanma sürebilir.

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