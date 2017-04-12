"Fed 4 kez faiz artırımı yapmalı"

San Francisco Fed Başkanı Williams, Fed'in bu yıl faiz oranlarını 3 veya 4 kez artırması gerektiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı John Williams, Fed'in bu yıl faiz oranlarını 3 veya 4 kez artırması ve 4,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan bilançosunu yıl sonuna doğru küçültmeye başlaması gerektiğini söyledi.

Almanya'da yayınlanan Borsen Zeitung'a konuşan Williams, "Gösterge faiz oranımızı daha fazla artırmamız ve bu yıl ile gelecek yıl normal seviyelere getirmemiz gerekli. Ayrıca bilançomuzu bu yıl sonuna doğru normalleştirmeye başlamalıyız. Bu yıl için 3--4 faiz artırımı uygun görünüyor" dedi.

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Handelsblatt gazetesine de demeç veren Willimas, bu demecinde de ABD'nin Çin ve ticaret fazlası veren diğer ülkelere gümrük vergisi uygulaması olasılığını değerlendirdi.

Williams, "Bunun olduğunu görmek istemem. Yüksek gümrük tarifeleri büyüme, istihdam ve enflasyon için kötü olur. Çünkü tedarik zincirleri öngörülenden daha global şekilde entegreler" dedi.

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