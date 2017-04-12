Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat bugün başladı. Özellikle kaza yapmayan sürücülere önemli avantajlar getiren uygulamayla, yeni sigorta yaptıracakların primlerinin ortalama yüzde 20 ucuzlaması bekleniyor. Mevcut sözleşmeler ise devam edecek.

Son dönemde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelen zorunlu trafik sigortasında “tavan fiyat” uygulaması, Hazine Müsteşarlığı’nın dün yayımlanan 2017/1 sayılı “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgesi” ile hayata geçirildi. Son iki yıldır özellikle yüksek prim ve hasar ödemeleriyle gündemden düşmeyen ve bir dizi yasal değişikliği uğrayan zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yeni uygulama, bugünden itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak. Genelgenin öne çıkan detayları şöyle:

- Sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında ‘4. Basamak’ (baz basamak) için belirlenecek prim tutarı genelgeyle belirlenen fiyatları geçemeyecek. Genelgeye göre bu fiyat otomobilde 807 lira, taksilerde 2 bin 89 lira, motosiklette 329 lira.

##$$IHTIYACKREDIWIDGET##$$

- Bu azami prim tutarları mayıs ayından itibaren aylık olarak bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden yüzde 1 artırılacak.

- 4. Basamak dışı trafik sigortası basamakları için ise hasarsızlık ya da hasar düzeyine göre indirim ya da artırım uygulanacak. Bu kapsamda hasarsız araçların yer aldığı ‘7. Basamak’ta indirim oranı yüzde 45 olacak. İndirim oranı ‘6. Basamak’ta yüzde 30, ‘5. Basamak’ta yüzde 15. Buna karşın yüksek hasarlı araçların yer aldığı ‘1. Basamak’ta ise primler yüzde 150 artırımlı uygulanacak. Bu artırım ‘2.Basamak’ta yüzde 100, ‘3. Basamak’ta yüzde 50.

- Sigorta şirketleri tarafından il bazında prim hesaplaması devam edecek. Ancak bu primler, tavan fiyatlara uygulanacak indirim ya da artırımlar üzerinden iller için belirlenen ilave indirim ya da artırım oranları sonrası ortaya çıkacak fiyatı geçemeyecek. Türkiye genelinde 8 il grubu belirlendi.

- Genelgeyle il bazında örneğin İstanbul için yüzde 6 artırım, Muğla için yüzde 5 indirim imkanı getirildi. İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri illerinde ise indirim ya da artırım yok.

ACENTELERE İYİ HABER

- Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı yüzde 10’dan daha az olamayacak. Ayrıca bu komisyon, prim üzerinden SGK payı düşmeden ödenecek.

- Basamakların tespiti konusunda ise işleten (sürücü) sıfatıyla trafiğe ilk kez çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen 4. Basamak uygulanacak.

- Sigorta sözleşme süresi içinde araç sahibine herhangi bir tazminat ödemesi yapılmazsa sonraki sözleşme döneminde uygulanacak prim indirimi bir üst basamağa göre belirlenecek. Örneğin 5. Basamak’ta 6. Basamak’a geçilecek. Her maddi hasar ödemesinde ise artırım alt basamağa doğru aynı şekilde olacak. Bedeni hasar ödemesinde ise prim artırımı iki alt basamağa göre olacak.

Bu genelgeyle mevcut sözleşmelerin ne olacağıyla ilgili sorulara da yanıt getirildi. Buna göre bu genelgenin yürürlük tarihinden (12 Nisan 2017) önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal (ilgili mevzuatta belirtilen durumlar hariç) edilemeyecek. Yeni fiyatlardan yararlanmak için sözleşme sürelerinin sonu beklenecek.

İSTANBUL’DA ‘HASARSIZ OTOMOBİL’ PRİMİ 470 LİRA

Tavan uygulamasının primleri ortalama yüzde 20 ucuzlatması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre hasarsız ( 7. Basamak) otomobillerde zorunlu trafik sigortası tavan primi (fiyat) lira 445 olacak. Otomobilde primler 6. Basamak için 565 lira, 5. Basamak için 685 lira, 3. Basamak için 1210 lira, 2. Basamak için 1610 lira, 1. Basamak için 2015 lira olacak. Yine otomobiller için İstanbul’da 7. Basamak primi 470 lira, 1. Basamak primi ise 2140 lira olarak hesaplanıyor. Öteyandan SBM verileri göre nisan ayı poliçe başına genel ortalama yazılan prim tutarı ise halen 619 lira.

‘HASAR/ PRİM ORANI YÜZDE 100’E ÇIKABİLİR’

Genelgeyi değerlendiren sektör temsilcileri, düzenlemenin olası olumsuz etkilerine dikkat çekti. Tavanın otomobiller için örneğin 4. Basamak’ta yüzde 30-32 prim indirimi anlamına geldiğini belirten Ray Sigorta Üst Yöneticisi Koray Erdoğan, bu fiyat belirlenirken mevcut piyasa verilerinin yeterince dikkate alınmadığını düşünüyor. İlk bakışta düzenlemenin 2016 yılı prim üretimine göre 3,5-4 milyar lira kayıp anlamına geleceğini vurgulayan Erdoğan, “Hasar/ prim oranı yüzde 100'e çıkabilir. Aracı komisyonları düşünüldüğünde de bunu geçebilir. Sektörün kârlılığını da etkileyecek" dedi. Şirketlerin yıllık projeksiyonlarını çoktan yaptığını hatırlatan Erdoğan, uygulamayla ilgili geçiş süreci verilmediğini de dikkati çekti.

Etiketler