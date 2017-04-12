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Petrol fiyatları 1,5 ayın zirvesinde

12.04.2017 - 09:29

Petrol fiyatları, mart ayının başlarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın OPEC ve diğer üreticilere petrol üretimindeki kesinti anlaşmasının uzatılması konusunda lobi faaliyetleri yaptığı haberi üzerine yükselişini devam ettirerek ham petrol fiyatlarını Ağustos 2016'dan bu yana en uzun kazanç periyoduna ilerletti.

Brent ham petrolün varil fiyatı 13 sent yükselerek 56.36 dolardan işlem görürken, Mart ayının başlarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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ABD türü ham petrolün varil fiyatı ise 9 sentlik artışla 53.49 dolar oldu.


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